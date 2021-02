Planetarium in Halle "Gedenken an Sigmund Jähn ja, Ehrung nein"

Der hallesche Historiker Stefan Wolle, der zur DDR-Geschichte forscht, rät davon ab, das Planetarium nach Jähn zu benennen. Im Gespräch mit MDR KULTUR sagte er: "Der Flug von Sigmund Jähn war von einer unglaublichen Propagandakampagne begleitet. Er war kaum im Weltall, da sagte er bereits, sein Gruß gilt der sozialistischen DDR und er widmet ihn dem 30. Gründungstag des Staates. Auch in den Zeitungen und im Fernsehen gab es eine große Propagandakampagne. Da funktionierte er geräuschlos im System und lächelte nett."

Dabei will der Historiker Jähn seine berufliche Laufbahn nicht zum Vorwurf machen. Und auch die Vorwürfe, Jähn habe als Inoffizieller Mitarbeiter für die Stasi gearbeitet, spielen in Wolles Betrachtungen keine Rolle: "Die Stasi-Vorwürfe – ob sie stimmen oder nicht – sind das Allerunwichtigste. Er hat als Offizier der Nationalen Volksarmee und Mitglied der SED im System auch so funktioniert, wie das die Staatssicherheit erwartet hat. Er war sicher auch Geheimnisträger und unterlag Sicherheitsbestimmungen. Das war nur natürlich und da würde ich nie einen Vorwurf daraus konstruieren wollen."