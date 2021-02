"Planetarium Sigmund Jähn" oder "Planetarium Halle (Saale)" – über diese Frage wird in der Saalestadt seit Monaten gestritten. Am Mittwoch fällt im Stadtrat die Entscheidung. MDR SACHSEN-ANHALT beantwortet die wichtigsten Fragen:

Ende der Siebzigerjahre wurde auf der Peißnitzinsel in Halle das Raumflug-Planetarium eröffnet. Benannt wurde es nach Sigmund Jähn, dem ersten Deutschen im Weltraum. Auch nach der Wende behielt das Planetarium diesen Namen. Beim Hochwasser 2013 wurde das Planetarium schwer beschädigt – und später abgerissen. 2016 entschied die Stadt, ein neues Planetarium in einem Gasometer am Holzplatz zu errichten. Die Kosten von mehr als 14 Millionen Euro sollten aus Fluthilfemitteln bezahlt werden.