Kunstausstellung Willi Sittes Meisterschüler in Halle

Willi Sitte im Jahr 1996 in seinem Atelier Bildrechte: MDR

Willi Sitte (1921–2013) Bekannt ist der Maler und Grafiker vor allem für seine großformatigen Bilder mit Motiven von Arbeitern, aus der Mythologie und der Erotik. Sitte hatte zwischen 1974 und 1988 zehn Meisterschüler betreut. Er lehrte als Professor an der Hochschule für industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein in Halle und war Präsident des Verbandes Bildender Künstler der DDR. Sitte war auch Abgeordneter der Volkskammer der DDR und Mitglied des Zentralkomitees der SED. Der hoch geschätzte Künstler starb 2013 in Halle. Seine Werke werden in der "Willi-Sitte-Galerie" In Merseburg dauerhaft ausgestellt.