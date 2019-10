Zentralrat der Juden kritisiert Bewertung der Polizeiarbeit

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, widerspricht der Darstellung von Innenminister Stahlknecht. Bildrechte: IMAGO Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich über Aussagen Stahlknechts irritiert gezeigt. Es sei unzutreffend, dass die Polizei den Bitten der Jüdischen Gemeinde in der Vergangenheit stets nachgekommen sei, sagte Schuster. Bei einer derart unkritischen Bewertung müsse man sich fragen, ob die Bereitschaft bestehe, aus den begangenen Fehlern zu lernen. Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hatte die Polizei kritisiert. Er sprach von einer fatalen Fehleinschätzung der Sicherheitslage.



Auf einer außerordentlichen Innenministerkonferenz in Berlin ab kommenden Freitag will Stahlknecht eine bundeseinheitliche Regelung absprechen. Was dann in Sachsen-Anhalt gelte, solle auf den ganzen Bund übertragen werden. Wie und ob die neuen Maßnahmen im noch zu überarbeitenden Landeshaushalt eine Rolle spielen, müsse erst noch geklärt werden.

Zwei Menschen getötet

Am Mittwoch hat ein schwer bewaffneter 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz zwei Menschen in Halle erschossen und zwei weitere bei Landsberg verletzt. Zuvor hatte er erfolglos versucht, in eine Synagoge im halleschen Paulusviertel einzudringen. Dort waren mehr als 50 Personen versammelt, um das höchste jüdische Fest Jom Kippur zu feiern.

Demos und Mahnwachen

Infolge des Anschlags hatten Menschen in Halle und anderen Orten in Sachsen-Anhalt für die Opfer Mahnwachen abgehalten. Am Sonntagnachmittag hatte das Bündnis gegen Rechts zu einer Demo in Halle aufgerufen. Auch in Berlin demonstrierte die Initiative "Unteilbar" gemeinsam mit anderen Gruppen gegen Antisemitismus und Rassismus. Die Veranstalter haben 10.000 Teilnehmer angemeldet.