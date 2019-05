Halle bekommt einen neuen Einkaufsmarkt. In der Dieselstraße in Halles Südosten wird am Montagabend der Grundstein gelegt. Auch Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand werde bei der Zeremonie dabei sein, teilte die Stadt mit.

Zuvor hatte der Stadtrat in der Sitzung am 27. März den Bebauungsplan beschlossen. Auch das Ministerium für Landesentwicklung hat der Bebauung zugestimmt.

Mögliche Klage von Mitbewerbern

Kaufland und andere Konkurrenten sehen den neuen Markt kritisch. Bildrechte: dpa Der Investition war ein Streit über eine mögliche Bevorzugung eines Mitbewerbers vorausgegangen. Kaufland und andere Konkurrenten sehen den Neubau kritisch. Vertreter des Halleschen Einkaufsparkes HEP hatten angekündigt, bei einer positiven Entscheidung gegen den Beschluss zu klagen. Befürchtet werden Umsatzeinbußen, insbesondere im nur zwei Kilometer vom geplanten Globus-Markt entfernten Südstadtcenter – aber auch in der Innenstadt.

Rainer Milzkott, Berater der HEP-Betreibergesellschaft, CMde, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "An dem Plan zu klagen, wird festgehalten." Aber dafür müsse erst der Bebauungsplan rechtskräftig werden. Rechtskraft wird mit der Veröffentlichung des beschlossenen Plans im Amtsblatt erlangt.

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wurde bisher in den Ausschüssen und auch im Stadtrat bei den Beratungen zum Vorhaben wenig über die Kritik gesprochen. Allgemeine Auffassung sei, dass mit dem Einkaufsmarkt in der Dieselstraße die Angebotsvielfalt in der Stadt erhalten bliebe, dass das Kaufhaus ein Magnet für Auswärtige werden könne und dass Arbeitsplätze erhalten würden. Ein Versuch der Grünen, die Entscheidung zu vertagen, war gescheitert.

90 neue Arbeitsplätze

Auf knapp 10.000 Quadratmetern sollen Lebensmittel angeboten werden sowie eine Bäckerei, Fleischerei und ein Restaurant entstehen. Neben der Verkaufsfläche sollen etwa 900 Parkplätze zur Verfügung stehen. Laut Globus-Geschäftsführer René Klauer werden 40 Millionen Euro investiert und 90 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Insgesamt werde die Mitarbeiterzahl damit auf rund 350 erhöht, so Globus.