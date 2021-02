In Halle ermittelt der Staatsschutz nach den Kundgebungen und Demonstrationen am Samstag gegen die Corona-Politik. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag, es gehe unter anderem um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und die Corona-Maßnahmen. Außerdem werde in mehreren Fällen wegen Körperverletzung gegen Gegner der Versammlungen ermittelt.