Gefahr durch Kohlenmonoxid Stadt Halle für mehr Sicherheit in Shisha-Bars

Wer in eine Shisha-Bar geht, läuft Gefahr sich an Kohlenmonoxid zu vergiften, wenn nicht ausreichend Entlüftung gewährleistet ist. Das will die Stadt Halle nun verhindern. Dafür soll das Gaststättengesetz angepasst werden.