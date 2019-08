Den Stadtratsmitgliedern liegen Anträge der CDU und der SPD vor, in denen es um Feuerwerk in Halles Innenstadt geht. Die SPD-Fraktion will, dass die Stadt prüft, ob ein städtisches Feuerwerk zu Silvester möglich ist. Zudem könnten Schutzzonen um Krankenhäuser und Altenheime erweitert werden, eventuell soll im gesamten Altstadtkern die Böllerei verboten werden. Dieser Vorschlag wurde von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) zur weiteren Diskussion in die Ausschüsse verwiesen.