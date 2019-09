Dass Simone Pareigis über Sterbehilfe so denkt, wie sie nun einmal denkt, liegt an einer ganz persönlichen Erfahrung. Als der Vater einer guten Freundin vor einigen Jahren unter Prostatakrebs litt, fuhr er in die Schweiz, um zu sterben. Der Mann war austherapiert, konnte nicht mehr sitzen oder liegen. Er hatte nur noch wenige Tage zu leben. Dann also die Fahrt in die Schweiz. Dort stellte er fest, dass der Arzt, der ihm beim Sterben helfen sollte, auf einem Kongress war. "Er sollte nach dem Terminkalender seines Arztes sterben", sagt Simone Pareigis. "So geht es nicht."

Und überhaupt: Wenn sie doch einmal in die Situation kommen sollte und keine Überlebenschance mehr hat, dann hat Simone Pareigis ihre ganz persönlichen Vorstellungen. Sie will im Fall der Fälle selbst über ihren Tod entscheiden, möglicherweise auch Sterbehilfe in Anspruch nehmen. "Ich will keine Spritze bekommen", sagt sie. "Eher stelle ich mir eine Tablette vor, die nicht bitter schmeckt. Nach Zitrone vielleicht, oder Erdbeere."

Das letzte, was sie in ihrem Leben schmecken möchte, soll an ein Bonbon erinnern.

Sie haben suizidale Gedanken oder eine persönlichen Krise? Die Telefonseelsorge hilft Ihnen! Sie können jederzeit kostenlos anrufen: 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222. Der Anruf ist anonym und taucht nicht im Einzelverbindungsnachweis auf. Auf der Webseite www.telefonseelsorge.de finden Sie weitere Hilfsangebote, zum Beispiel per E-Mail oder im Chat.