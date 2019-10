Stichwahl Lange gegen Wiegand Halle wählt Oberbürgermeister neu

In Halle wird heute gewählt. In der Saalestadt fällt die Entscheidung, wer in Zukunft Oberbürgermeister ist. Rund 191.000 Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In der ersten Runde hatte der parteilose Amtsinhaber Wiegand die direkte Wiederwahl verpasst. Er muss nun in einer Stichwahl gegen den Linken-Politiker Lange antreten, der auch von SPD und Grünen unterstützt wird.