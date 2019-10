Hendrik Lange will neuer Oberbürgermeister werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der 42-Jährige stammt aus Quedlinburg und engagiert sich seit seinem Biologiestudium in Halle. Dort sammelte er politische Erfahrung im Studentenrat und saß als dessen Vertreter im Universitätssenat. Seit 2004 sitzt er im Stadtrat, seit 2006 im Landtag für die Linken. In beiden Vertretungen arbeitete er in den Bildungsausschüssen mit.



Er profilierte sich vor allem als kritische Stimme bei sozialen Verwerfungen wie Kinderarmut – auch in Halle wirft dieses Thema seinen Schatten. Eine klimafreundliche Innenstadt passt zu seinen ökologischen Überzeugungen, die auch von seinem Sachverstand als Biologe geprägt sind. Darin sieht er für eine zukunftsfähige Stadtgesellschaft Halle große Chancen.