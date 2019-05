Bauarbeiten enden Neuer Straßenbahnfahrplan für Halle

Monatelang hat sie für Umleitungen im Zentrum von Halle gesorgt – die Großbaustelle in der Großen Steinstraße. Ab Montag ist sie Geschichte und Autos sowie Straßenbahnen können wieder fahren. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 5, 10, 95 und die Buslinie 97 verkehren dann wieder regulär durch die Große Steinstraße und in ihrer ursprünglichen Linienführung, teilte die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) mit. Auch die umgebaute Haltestelle Joliot-Curie-Platz soll dann wieder bedient werden.

Das Ende der Bauarbeiten wird am Freitag und Samstag mit einem Straßenfest gefeiert. Organisatorin Uta van den Broeck erzählt MDR SACHSEN-ANHALT, was die Besucher erwartet: "Es gibt Musik-Acts, Buchlesungen und Vernissagen. Außerdem findet eine Autogramstunde mit den Spielern vom Halleschen FC statt. Auch Straßengaukler sind da." Zudem hätten Händler Überraschungen parat. Auch sei ein Auftritt der Big Band der Universität geplant, genau wie Aufführungen der Oper und des Puppentheaters.

Neben der Großen Steinstraße gibt es viele weitere Änderungen im halleschen Nahverkehr. So wird die Streckenführung am Gimritzer Damm rund um den Weinberg Campus auf einem kurzen Stück unterbrochen, erklärte die Havag. Grund dafür ist der Bau eines Kreisverkehrs. Straßenbahnen fahren zu beiden Enden der Baustelle. Den etwa 400 Meter langen Weg zwischen den Haltepunkten müssen Reisende in den kommenden Monaten zu Fuß zurücklegen.