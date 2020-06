Integrierte Gesamtschule Schulstreit in Halle geht in die Verlängerung

Der Plan der Stadtverwaltung in Halle, nach den Sommerferien zwei zusätzliche fünfte Klassen am Südstadt-Gymnasium zu eröffnen, sorgt für Wirbel. Denn eigentlich bevorzugen immer mehr Schüler und deren Eltern eine Gesamtschule. Doch davon gibt es in Halle bislang nur zwei und die stoßen längst an ihre Grenzen. So bewarben sich in Halle etwa 360 Kinder auf 200 Plätze. Damit können 160 Schülerinnen und Schüler nicht auf die Integrierte Gesamtschule (IGS). Die Stadt will einige von ihnen stattdessen auf das Südstadt-Gymnasium lotsen.