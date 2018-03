Kuscheln gegen Depression Was tun gegen Einsamkeit?

Dieses Gefühl der Einsamkeit zu lindern, hat sich Elisa Meyer zum Beruf gemacht. Sie ist Kuschlerin. Ja, richtig gelesen: professionelle Kuschlerin. Zusammen mit Kollegen in ganz Deutschland will sie Menschen helfen, die einsam sind und niemanden haben, mit dem sie Berührungen austauschen können. Die Kuschler geben nicht nur aktive Kuschel-Stunden. In Vorträgen klären sie über die tiefgreifenden Folgen von Isolation, Einsamkeit und Berührungsmangel auf und zeigen, wie Kuscheln gegen Einsamkeit und Depression helfen kann.

Auch für Sachsen-Anhalter scheint Kuscheln mit Fremden weniger eine Option zu sein. Bei einer Straßenumfrage in Halle sagte die Mehrheit der Befragten aus, dass sie sich eigentlich gar nicht einsam fühlen würden. So zum Beispiel Gitte. Sie ist 51 Jahre alt, steht rauchend in der klirrenden Kälte auf dem Marktplatz und entgegnet der Frage, ebenso klar wie der blaue Himmel an diesem Tag: "Nie!" Auch Peter (58) sagt: "Um Himmels willen, nein. Durch Freunde und Familie fühle ich mich nicht einsam." Michaela hingegen gibt zu, durch die Arbeit an ihrem Examen sei sie schon oft einsam. "Aber es ist auch mal ganz schön, nicht immer so viele Menschen um einen zu haben", erzählt die 22-Jährige.