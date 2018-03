Hundekotverschmutzung in Halle Im Schnitt ein Haufen alle acht Meter

Aber auch für die Wiesen um Halle herum gibt es immer wieder Meldungen bei "Sag‘s uns einfach". Für Kinder sei es wegen der vielen Haufen nicht möglich, auf den Wiesen im Wohngebiet zu spielen, so ein Kommentar von Anfang Februar. Nach Angaben der Stadt Frankfurt am Main können sich aber nicht nur Hunde beim Schnüffeln an fremden Haufen oder Kinder beim Spielen im Freien mit diversen Wurmarten oder Einzellern infizieren, die schwere Darmentzündungen auslösen können. Auch erwachsene Hundehalter können, wenn sie in Hundekot treten, mikroskopisch kleine Eier der Würmer in ihre Wohnungen tragen. Zu den Langzeitfolgen der Hundekotverschmutzung in Halle lägen dem Amt aber keine Statistiken vor, erklärt Harald Friesel, Sprecher des Landesamts für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.

Selbstkritik wenn man kein Hundebesitzer ist: Auch Zigarettenkippen vergiften Gewässer. Bildrechte: Lukas Kammer Das junge Ehepaar Julia und Michael Rennecke kennt dieses Problem. "Wir haben zwei kleine Kinder und auf dem Weg zum Kindergarten müssen wir dauernd aufpassen, dass sie nicht in einen Haufen treten", so Julia Rennecke. In den anderthalb Jahren, in denen das Paar in der Gegend des Steintors wohnt, habe sich an dem Problem nichts geändert. Michael Rennecke meint, er habe am Tag der Umfrage zum ersten Mal überhaupt einen Hundebesitzer mit einer Tüte gesehen. "Auch die Polizei könnte Hundebesitzer wenigstens einmal fragen, ob sie eine Tüte dabei haben. Ohne Tüte kann ja niemand die Exkremente wegmachen", sagt er.



Zu erwähnen ist aber nicht nur Hundekot. Zur Verseuchung von Umwelt und Gewässern tragen beim Abfluss nach Regengüssen zum Beispiel auch auf der Straße entsorgte Zigarettenkippen bei. Nikotin, Teer und die in Filtern und anderem Material enthaltenen Chemikalien sind hochgiftig für Wasserbewohner.

Neben Geldbußen, wenn unachtsame Hundehalter in flagranti erwischt werden, versucht die Stadt Halle, dem Problem mit insgesamt 103 Hundetoiletten beizukommen. Die Beutelspender werden wöchentlich neu bestückt. Obwohl die Kommune damit laut Drago Bock rund zwei Millionen Beutel pro Jahr freiwillig zur Verfügung stellt und Hundebesitzer selbst verpflichtet sind, Beutel mitzuführen, häufen sich Beschwerden über leere Behälter. Zum Stand 12. März sind die Beutelreserven der Stadt laut "Sag‘s uns einfach" aufgebraucht und könnten wegen Lieferschwierigkeiten noch nicht wieder aufgefüllt werden. Andere berichten, zu wenige erreichbare Mülleimer seien ebenso ein Problem und das Ordnungsamt sei zu beschäftigt mit dem Verteilen von Strafzetteln, um sich der Hundehalter anzunehmen.

Michael und Julia Rennecke: Hundehaufen sind besonders für kleine Kinder ein Ärgernis Bildrechte: Lukas Kammer Das Ehepaar Rennecke erwähnt eine andere Methode, um Kot und Unrat zu entsorgen: Beispielsweise aus Städten in Nordrhein-Westfalen wie Köln oder Velbert gibt es Berichte über Straßenstaubsauger. In Velbert werden diese regelmäßig auch für Hundekot eingesetzt. Bei der ähnlich futuristischen Meldung, die Bundesregierung wolle eine DNA-Kartei zur Identifizierung wild ihr Geschäft verrichtender Hunde anlegen, handelt es sich laut der Faktencheck-Plattform Mimikama dagegen um einen Fake.

Cornelia Jung aus Kasseedorf ist selbst seit 30 Jahren Hundehalterin und auf der Durchreise. Sie hat an ihrem einen Tag in Halle noch keine Hundehaufen gesehen – die Innenstadt bleibt im Gegensatz zu den Siedlungen sauber. Sie fordert aber andere Hundebesitzer zu mehr Rücksicht auf und hält die Aufstellung von Hundetoiletten für eine gute Idee. Die Menschen müssten sensibilisiert werden: "Wenn ich einen Hundebesitzer sehe, der das nicht wegräumt, spreche ich sie an und sage: Sie haben da was vergessen", sagt Jung. Dann fühlten sich die Leute auch meistens ertappt. Das Problem betreffe aber alle Städte, nicht nur Halle. Ihr Ehemann Wolfgang ergänzt, so wie man einen Führerschein für jedes Fahrzeug brauche, sollte auch angehenden Hundebesitzern Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein beigebracht werden. Cornelia Jung hat ihrem Hund laut eigener Aussage beigebracht, seine Geschäfte vor dem Gang in die Stadt zu verrichten, für den Fall der Fälle ist sie aber "immer ausgerüstet" mit Beuteln.

Bildrechte: MDR/Martin Paul Über den Autor: Lukas Kammer ist 23 Jahre alt und Teil des Masterprogramms MultiMedia und Autorschaft der Medienwissenschaften an der Universität in Halle. Ohne Auszeit nach dem Abi, aber nicht ganz in der Regelstudienzeit studierte er Medienwissenschaft und Empirische Kulturwissenschaft in Tübingen, wo er auch bei verschiedenen studentischen Medienplattformen tätig war. Er war mit Umfragen für VICE Deutschland und mit der Kamera für stadtleben.de unterwegs und interessiert sich online besonders für die Verbindung von Text und Video.

Mehr zum Thema