Verein in Halle Zirkus Klatschmohn – Eine kleine Familie feiert Geburtstag

Vor zehn Jahren wurde der Verein von Artisten eines Wanderzirkus gegründet. "Jeder kann eigentlich Zirkus machen", erklärt Nadine. Ob Clownerie, Artistik, Akrobatik oder Tanz und Theater – all diese Aktivitäten bietet der Zirkus Klatschmohn in regelmäßigen Kursen für Kinder und Jugendliche im Zirkuszelt am Rossplatz an.