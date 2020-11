Die Liebe führt beide an die Saale

Kurze Zeit nach der Ausbildung verschlägt es Alessa Wilhelm nach Halle an der Saale. Sie ist mittlerweile Ehefrau und Mutter. Ihr Mann hat eine Stelle an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gefunden. Wieder schlägt der Zufall zu: An derselben Uni studiert der Partner von Theresa Theobald. Sie zieht zu ihm nach Halle, um mit ihm ein gemeinsames Leben aufzubauen.

Eigene Schuhwerkstatt in Halle

Hier treffen sich Alessa Wilhelm und Theresa Theobald wieder. Da es das Schicksal offensichtlich so will, beschließen die beiden, sich zusammen zu tun. Sie eröffnen 2018 gemeinsam eine kleine Schuhwerkstatt. "Selbständig zu sein, ist ein echtes Abenteuer: viel Freiheit, aber auch viel Eigenverantwortung. Das muss man wirklich wollen", sagt Wilhelm. Theobald ergänzt: "Darüber musste ich auch erst einmal eine Nacht schlafen, aber es konnte einfach kein Zufall sein, dass man so eine gleichgesinnte Schuhmacherin trifft."



Mit Lust stürzen sich die beiden Gründerinnen in das gemeinsame Abenteuer, suchen nach regionalen Materialen und nachhaltigen Konzepten für ihre selbstentworfenen Schuhe: Holzleisten aus dem Harz, mit Rhabarber-Wurzel gegerbtes Leder aus Bernburg und recycelte Autoreifen für die Gummisohlen. Ökologisch, nachhaltig, fair sollen ihre Schuhe sein.