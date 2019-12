Yolanda aus Leipzig Suche nach vermisster Studentin in Halle fortgesetzt

Die Suche nach der vermissten Studentin Yolanda aus Leipzig ist am Mittwoch in Halle fortgesetzt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde erneut im Mühlgraben gesucht. Das ist ein Seitenarm der Saale. Dazu waren zwei Taucher im Einsatz. Bereits am Dienstag hatten Polizisten mit Spürhunden das Gelände rund um die Kunsthochschule Burg Giebichenstein abgesucht. Bisher ohne Erfolg. Andreas Ricken von der Staatsanwaltschaft Leipzig sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Yolanda sei nicht gefunden worden. Zu weiteren Ergebnissen könne er aufgrund der laufenden Ermittlungen nichts sagen.