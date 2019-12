In Halle ist die Suche nach einer seit Monaten vermissten Leipziger Studentin vorerst abgebrochen worden. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft teilte mit, man werde nun über weitere Maßnahmen beraten. Es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt.

Die Studentin war das letzte Mal am 25. September in Leipzig gesehen worden. Sie wollte zu einem Möbelhaus in Günthersdorf fahren. Polizei, Spürhunde und Taucher suchten mit einem Großaufgebot nach der Vermissten. In den vergangenen Tagen wurde unter anderem die Hallenser Kunsthochschule Burg Giebichenstein und der nahe gelegenen Mühlgraben durchsucht.



Im Oktober hatte die Polizei bereits zweimal das Gelände rund um das Möbelhaus sowie den angrenzenden Saale-Elster-Kanal abgesucht. Die junge Frau bleibt bislang aber aber verschwunden.