In Halle gibt es schon ein ähnliches Mahnmal am Jerusalemer Platz. Ein Torbogen erinnert an die ehemalige jüdische Synagoge in der Großen Brauhausstraße. Bei den Novemberpogromen, in der sogenannten "Reichskristallnacht" in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938, wurde die Synagoge niedergebrannt. Bildrechte: imago images / Rolf Zöllner