Schließfach-Einbruch vor zwei Jahren Tatverdächtiger im Fall Sparkassen-Raub

Im Fall des Einbruchs in Schließfächer der Saalesparkasse in Halle vor zwei Jahren gibt es einen Verdächtigen. Eine DNA-Spur vom Tatort führt zu einem Mann, der derzeit im Gefängnis Roter Ochsen sitzt. Laut Staatsanwaltschaft ist der wegen Drogenhandels verurteilte Mann dringend tatverdächtig. Da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, sitzt er noch in Untersuchungshaft.

Bankschließfächer bei der Sparkasse Bildrechte: dpa

Vor fast zwei Jahren, am 17. Juni 2017 waren unbekannte Täter in die automatischen Tresoranlagen in zwei Filialen eingedrungen. Laut Polizei verschafften sich die Bankräuber in der Merseburger und der Rathausstraße Zutritt. Die Ermittler gingen damals davon aus, dass die Täter vorher Pin-Nummern von EC-Karten ausgehspäht hatten und mit den kopierten Daten das Sicherheitssystem überlisten konnten.



Insgesamt wurden 25 der insgesamt 770 Kundensafes gewaltsam aufgebrochen. Was konkret gestohlen wurde blieb zunächst unklar. Das Geldinstitut hatte die Nutzer der automatischen Tresoranlage informiert und vorsorglich die Karten gesperrt. Der Mitteldeutschen Zeitung zitierte damals den Sprecher der Saalesparkassen Christian Germer: "Einen vergleichbaren Fall kennen wir nicht. Das waren keine Amateure, sondern Profis. Für so eine Tat braucht man Zeit zur Vorbereitung."