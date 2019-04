Die Aussage dürfe vor Gericht verwendet werden. Dem Jungen solle so eine Zeugenaussage vor Gericht erspart werden, sagte der Sprecher. Die Befragung des Jungen sei in einem kindgerechten Raum im Beisein von Betreuern und des Anwalts des Vaters durchgeführt worden. Weitere Angaben zur Befragung, etwa, ob der Junge seinen ersten Bericht bestätigt habe, machte der Sprecher nicht.

Die 39-jährige Frau und ihr zehnjähriger Sohn aus Sachsen-Anhalt sind am vergangenen Mittwoch tot in einer Höhle bei Adeje aufgefunden worden. Der jüngere Sohn der Frau, zwischen sechs und sieben Jahre alt, ist vergangene Woche Dienstag in Adeje aufgegriffen worden. Er hatte daraufhin der Polizei gesagt, dass sein Vater seine getrennt von dem Mann lebende Mutter und seinen Bruder in einer Höhle verprügelt habe. Der tatverdächtige 43-Jährige ist seit Freitag in Untersuchungshaft. Er lebt bereits seit längerer Zeit auf Teneriffa.