Nach Terroranschlag Bundespräsident Steinmeier will Kiezdöner in Halle besuchen

So wie Izzet Cagac, der Inhaber des Dönerladens, in dem der junge Merseburger Kevin S. erschossen wurde. Bei Facebook beklagte Cagac am Sonntag: "Meine Mitarbeiter sind noch immer unter Schock. Der Bundespräsident hätte auch ihnen 1-2 Sätze sagen können. Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass bei uns dieses Massaker war und der Präsident kein Wort an meine Mitarbeiter verloren hat. […] Auch uns ist er verpflichtet, zu beruhigen und zu trösten."