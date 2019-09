Im Stadtwald Dölauer Heide in Halle ist ein toter Mann gefunden worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft MDR SACHSEN-ANHALT. Eine Spaziergängerin hatte am Sonntagnachmittag den leblosen Körper entdeckt. Die Leiche habe abseits eines Waldweges gelegen, so Oberstaatsanwalt Lenz.