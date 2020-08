Das zerstörte Handy des Polizeischülers ist einer der Hauptanhaltspunkte für die Familie. Bildrechte: Youtube-Video der Familie

Das Schlimmste für ihn und seine Familie kommt zum Schluss. Und Norbert Lorenz weiß das. Sie haben das Video ja gemeinsam produziert und auf der Videoplattform "Youtube" veröffentlicht. In den letzten sechs Minuten des Films sieht man eine Art Requiem für Paul, den 24-jährigen Sohn. Eine Collage privater Fotos – Dokumente eines behüteten Heranwachsens: Familienausflüge, Partys, Paul lachend beim Sport mit Vater und Bruder, als Rettungsschwimmer und stolz beim Training in der Polizeiausbildung. Das letzte Bild zeigt seine Urne.

Polizeischüler stirbt nach Sturz von Dach

Am 29. April 2018 ist Paul, Polizeischüler im Abschlussjahrgang an der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt und gelernter Dachdecker, unter ungeklärten Umständen vom Dach des Wohnhauses in der Reilstraße 76 in Halle zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Er kam von einer Disko. Und hatte, laut Obduktionsbericht, 1,7 Promille Alkohol im Blut. An diesem Tag endet das Leben des gebürtigen Hallensers.

Und es beginnt der Kampf einer Familie um den Ruf ihres Sohnes. "Jeder Interessierte soll erfahren, dass an Pauls Tod fast nichts so ist, wie es scheint. Und schon gleich gar nicht, wie es in den Medien publiziert wurde" – das ist einer der ersten Sätze, mit dem sich Norbert Lorenz in seinem Video direkt an die Öffentlichkeit wendet. Paul starb 2018 nach einem Sturz von einem Dach. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für uns als Eltern und als Familie ist Pauls Tod eine Tragödie. Aber die Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft ist für uns ein fortgesetzter Albtraum. Wir als Eltern werden von den Staatsorganen genötigt, die Todesumstände mit den Mitteln von Privatpersonen selber zu ermitteln. Norbert Lorenz

Wir sitzen im Wintergarten des Hauses der Familie in Halle. Norbert Lorenz zeigt mir das Video. Es ist gerade fertig geworden. Auf dem Bildschirm seines Laptops sieht man ihn sitzend an seinem Schreibtisch im Arbeitszimmer, er schaut direkt in die Kamera. Hinter ihm im Regal einige Gesetzesbücher. Er wirkt konzentriert, seine Stimme ist mal fest, mal sarkastisch. Man merkt ihm das Trauma immer noch an – aber auch, dass er als Steuerberater weiß, wie man komplexe Informationen erst akribisch zusammenträgt und dann Stück für Stück ordnet.

Im Video benötigt er über eine Stunde, um alles aufzuzählen, was aus Sicht der Familie schief gelaufen sein soll bei Polizei und Staatsanwaltschaft im Umgang mit diesem rätselhaften Fall. Fotos, Auszüge aus den Ermittlungsakten und aus Behördenbriefen sollen die schweren Vorwürfe gegen die staatlichen Ermittler belegen. Im Kern sind es drei Kritikpunkte, die sich auch an die politisch Verantwortlichen, das Justiz- und das Innenministerium von Sachsen-Anhalt, richten:

Vorwurf Nr. 1: Vorverurteilung

Der Fall eines angehenden Polizisten, der in Halle angeblich bei einem Einbruch erwischt wird und auf der Flucht stirbt, sorgt im April 2018 für Schlagzeilen. In den Monaten zuvor hatte es bereits mehrere negative Zwischenfälle mit Schülern der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben gegeben: Drogenvorfälle und einen tödlichen Autounfall. Die Polizeiausbildung steht bereits in der Kritik – und so ist der Tod von Paul, so vermuten es seine Angehörigen, ein Politikum. Im Innenausschuss des Landtages ist der Fall kurz darauf Thema. Hat politischer Druck deshalb die Arbeit der Ermittler beeinflusst? Die Familie sieht das so:

Norbert Lorenz möchte wissen, was mit seinem Sohn passiert ist. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Würde des Menschen. Sie soll ja unantastbar sein. Wenn man sie nicht selbst erkämpfen kann, dann ist es schlecht um sie bestellt. Paul hatte in diesem Punkt schon verloren, da war er noch nicht mal kalt. Norbert Lorenz, Vater des Polizeischülers

Im Rückblick ist erkennbar, dass die Polizei zwei Ermittlungsansätze verfolgt. Zuerst, aufgrund der Zeugenaussagen von zwei Bewohnern des Mehrfamilienhauses in der Reilstraße 76, die These vom Einbruchdiebstahl. Die Zeugen hatten Gegenstände vorgelegt, die einen Einbruchsversuch belegen sollten. Spuren von Paul sind daran nicht zu finden. Deshalb verwirft die Staatsanwaltschaft nach zehn Tagen den Ansatz wieder. Und ermittelt ab dann in Richtung eines tragischen "Unfalltodes". Im Mai 2019 stellt der Staatsanwalt das Verfahren endgültig ein. Der zuständige Staatsanwalt, Klaus Wichmann, sagt damals dem MDR, dass es aus seiner Sicht keinen Anfangsverdacht für eine Straftat gebe: "Auf Spekulationen kann ich kein Ermittlungsverfahren gründen."

Besonders getroffen habe die Familie, dass der für die Polizei zuständige Innenminister, Holger Stahlknecht (CDU), ihre Bitte um Unterstützung ignorierte: "Der Innenminister hat durch eine Sekretärin wissen lassen, in einem dürren Dreizeiler, dass er nichts für uns tun kann. Für uns steht fest, dass der oberste Polizist in Sachsen-Anhalt im Zweifelsfall für seine Leute nicht einsteht. Alle seine Bekenntnisse sind nur Worthülsen und im Zweifel nicht belastbar. Er hat Paul allein auf den ersten Anschein hin in Unehre aus den Reihen der Polizei streichen lassen. Den Mitschülern von der Polizeifachhochschule in Aschersleben hat er untersagen lassen, an Pauls Beerdigung in Uniform teilzunehmen", beklagt Norbert Lorenz in seinem Video. Der Vater des getöteten Polizeischülers erhebt schwere Vorwürfe gegen Innenminister Holger Stahlknecht. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Vorwurf Nr. 2: Ermittlungspannen

Die längste Zeit in dem Video verwendet Norbert Lorenz darauf, die aus seiner Sicht "grob fahrlässige" Aufklärungsarbeit der Polizei zu dokumentieren. Ein Beispiel ist der Umgang der Kriminalpolizei mit dem Handy seines Sohnes. Das Telefon wurde mit einem ungewöhnlichen Knick nach innen gefunden – in der Hosentasche des Abgestürzten. Die Beschädigung passt jedoch nicht zum Sturzbild, fällt der Familie auf.

In den Akten gibt es kein Polizeifoto von diesem wichtigen Beweismittel. Erst die Familie macht später ein Foto des zerstörten Handys, nachdem sie es von der Polizei zurückbekam. Fragen zum Tathergang, die das geknickte Handy hätte aufwerfen können, sind deshalb zum Zeitpunkt der Obduktion den zuständigen Gerichtsmedizinern nicht bekannt, bemängelt Norbert Lorenz.