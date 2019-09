Zeugen hatten Gegenstände vorgelegt, die den Einbruchsversuch belegen sollten. Spuren von Paul waren daran nicht zu finden. Auch die Staatsanwaltschaft verwarf diesen Ansatz schnell. Öffentlich revidiert wurde die erste Vermutung aber nicht – sieht man von einem Nebensatz des Staatsanwaltes in der "Mitteldeutschen Zeitung" ab.



Schon hier passt für Norbert Lorenz vieles nicht zusammen: "Es haben sich alle auf das Einbruchsszenario eingelassen und nichts hinterfragt", moniert er. "Es wurde auch nicht hinterfragt, warum eine Zeugin einen Einbruch angezeigt hat und sich später herausstellte, dass diese Anzeige völlig haltlos ist." Nur eine von vielen Ungereimtheiten, findet der 57-Jährige.

Rekonstruktion der Nacht

Klar ist: Sein damals 24-jähriger Sohn war in der Nacht des Unglücks feiern. Zunächst in der Diskothek "Drushba" in der Innenstadt. Den Club hat Paul wahrscheinlich gegen 4 Uhr morgens verlassen und sich auf den Weg in den Stadtteil Trotha gemacht. Dort wohnen die Eltern. Auf dem Weg dorthin passierte er das Haus in der Reilstraße, wo sich auch das Unglück ereignete. Gegen 6 Uhr morgens stürzte Paul dort in den Tod. Was in der Zwischenzeit passierte, ist bis heute unklar.

Den Weg, den er gegangen sein muss, kannte der Polizeischüler gut. Normalerweise dauert die Strecke keine halbe Stunde – selbst in dem angetrunkenen Zustand, in dem Paul war. Nach Angaben der Gerichtsmedizin hatte er zu der Zeit, als er auf dem Heimweg war, 1,7 Promille Alkohol im Blut.

Hoffen auf weitere Zeugen

Pauls Vater, Norbert Lorenz, hofft auf weitere Zeugen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sein Vater vermutet, dass Paul noch im alternativen Treff "Reil 78" einkehrte. Auch ein Video, welches der 24-Jährige einem Freund in der Nacht schickte, soll das nahelegen. In den Ermittlungsakten steht dagegen, dass eine Veranstaltung in dem Treff gegen 4 Uhr beendet wurde und es deshalb auch keine Zeugen – von zwei Hausbewohnern abgesehen – für den Unfall gibt. Norbert Lorenz will das nicht glauben und hofft, dass sich weitere Zeugen melden. Auch deshalb wendet er sich erneut an die Öffentlichkeit.



"Seit Juli 2018 versuchen wir, das Verfahren am Leben zu erhalten, weil wir nicht an die offizielle Version glauben", sagt Lorenz. "Wir sind der festen Überzeugung, dass Paul nicht einfach so in das Haus gegangen ist. Sondern es gab einen triftigen Grund. Und der wird von den Strafverfolgungsbehörden nicht gesehen."

Unfall oder Angriff?

Sein Verdacht: Paul habe sich als Polizeischüler zu erkennen gegeben und sei deshalb mit anderen Besuchern des "Reil 78" aneinandergeraten. "Es deutet vieles auf einen Angriff von mehreren Tätern hin. Sodass ihm nur die Flucht in das Haus blieb. Da ist er dann abgestürzt", sagt der Vater. Weil sein Sohn Kampfsporterfahrungen hatte und austrainiert war, "ist es unmöglich, dass er beim Angriff eines Einzelnen keinen Ausweg gewusst hätte", ist sich Lorenz sicher.

Es sind zwei Indizien, auf die Lorenz seine These stützt: Verletzungen an den Händen und das zerstörte Handy seines Sohnes. Das Telefon wurde mit einem ungewöhnlichen Knick gefunden – in der vorderen Hosentasche des Abgestürzten. Die Beschädigung passt jedoch nicht zum Sturzbild. Schließlich landete Paul auf dem Rücken und das Handy hätte unbeschädigt bleiben müssen, erläutert der Vater. In mehreren Selbstversuchen gelang es ihm nicht, eine ähnliche Beschädigung zu erreichen. Schließlich wandte er sich an die TU Dresden. Bis heute ist unklar, wie es zu dem Unfall in der Reilstraße kam. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gutachten: Schlag mit Eisenstange "überwiegend wahrscheinlich"

Die TU Dresden fand heraus, dass der Handyknick womöglich durch einen Schlag mit einer Eisenstange entstanden ist. Als "überwiegend wahrscheinlich", zitiert Lorenz diese Ursache aus dem Gutachten der Uni. Auch die Verletzungen an den Händen seines Sohnes würden sich so erklären lassen.

Bei der Polizei glaubt man eher, der Schaden am Handy wurde durch einen Sturz auf eine Treppe verursacht. Und die Verletzungen? "Er hat eine kleine Scheibe an einer Tür eingeschlagen und sich dabei verletzt", sagt Staatsanwalt Klaus Wiechmann. "Diese Verletzungen haben aber nicht zum Tod geführt."

"Kein Anfangsverdacht für eine Straftat"

Staatsanwalt Klaus Wiechmann ließ die Ermittlungen in dem Fall im Mai einstellen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Mai hatte Wiechmann die Ermittlungen einstellen lassen – und dabei auch das von der Familie beauftragte Gutachten in seine Entscheidung einbezogen. "Das Gutachten legt sich nicht fest. Kann, wäre, hätte – das sind alles Spekulationen. Auf Spekulationen kann ich kein Ermittlungsverfahren gründen", sagt er.



Aus seiner Sicht gibt es keinen Anfangsverdacht für eine Straftat. Und deshalb auch keinen Grund, weiter zu ermitteln. Insbesondere, weil verschiedene Polizeidienststellen in die Ermittlungen einbezogen und deshalb verschiedene Aspekte berücksichtigt wurden. Pauls Vater spricht dagegen von der "Arroganz der Macht". Er glaubt, dass zu einseitig ermittelt und Widersprüche nicht geklärt wurden. Außerdem ist er überzeugt, dass die Behörden seine Hinweise schlichtweg ignoriert hätten.

Der ungeklärte Tod lässt den Eltern keine Ruhe

Deshalb will Norbert Lorenz das Ende der Ermittlungen nicht akzeptieren. Er sagt: "Wir sind es Paul schuldig, bis zum Ende zu gehen. Und wir machen das."

Staatsanwalt Wiechmann kann ihn verstehen. "Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das eigene Kind stirbt und dieser Tod für die Eltern nicht erklärlich ist." Deswegen sei seine Behörde auch allen Ansätzen nachgegangen. Aber: "Es gibt keinen Hinweis auf eine Straftat. Das ist für die Eltern schwer zu verstehen. Aber irgendwann muss das Verfahren auch mal abgeschlossen sein."