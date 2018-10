Neue Rechte Wie die Uni Halle mit Identitären Studenten umgeht

Argumentationsstrategien gegen Identitäre

Die Uni-Mitarbeiter haben außerdem im Herbst vergangenen Jahres den Verein Miteinander eingeladen, der sich unter anderem gegen Rechtsextremismus engagiert. "Das fand ich sehr gut, das war sehr informativ", sagt Böttcher. Von dem Verein sei über die Hintergründe der Identitären und ihren Ableger in Halle, die Kontrakultur, und ihre Vernetzung mit anderen neurechten Gruppen informiert worden. Auch Strategien im Umgang mit den Identitären hat der Verein empfohlen.

Wichtig sei demnach, sich intensiv mit den Neuen Rechten und ihren Vorstellungen auseinanderzusetzen: "Auf wen nehmen sie Bezug, was wollen die eigentlich – dass man sie dann auch mit ihren eigenen Argumenten schlagen kann", fasst Böttcher zusammen. Nicht mit Identitären zu sprechen, sei der falsche Weg: "Die Identitären wollen sich bewusst sehr gerne in diese Opferrolle bringen. Das würde man erreichen, wenn man sagt: 'Mit dir rede ich nicht.'"

Claudia Böttcher Bildrechte: Uni Halle/Claudia Böttcher Darin liegt die Gefährlichkeit: Sie kommen im intellektuellen Gewand daher. Das sind keine plumpen Neonazis. Claudia Böttcher, Lehrbeauftragte Uni Halle

Argumente gegen die Ideologie der Identitären Zentrale Ideologie der Identitären ist der Ethnopluralismus: Die Annahme, dass sich unterschiedliche Ethnien nicht mischen sollten, sondern – vermeintlich gleichberechtigt – nebeneinander leben sollten. Migration gefährde die Einzigartigkeit der jeweiligen Ethnien und wird daher abgelehnt.



Ein Mitarbeiter des Vereins Miteinander e.V., der sich gegen Rechtsextremismus engagiert, gibt Tipps, was dieser Ideologie entgegen gehalten werden kann. "Man könnte fragen: Warum sollte durch Ethnopluralismus alles gut sein?" Ein historisches Gegenbeispiel, dass Ethnopluralismus nicht funktioniere, sei beispielsweise die Apartheid in Südafrika. Die Behauptung, dass alle Ethnien gleichwertig nebeneinander leben könnten, stimme ebenfalls nicht. "Da einige Länder von anderen ausgebeutet werden, gibt es keine Gleichheit." Wichtig sei, in einer Diskussion Aussagen der Identitären nicht unwidersprochen im Raum stehen zu lassen.



Offener Brief des Rektorats und Studierendenrats

Von der Uni Halle selbst hätte sich Böttcher mehr Unterstützung erhofft, was den Umgang mit Identitären betrifft. "Wir hatten hier am Institut den Eindruck, dass wir damit allein gelassen sind." Dabei sei das Thema auf Fakultätsratssitzungen und in Gremien immer wieder angesprochen worden. Ende Januar bezogen das Rektorat und der Studierendenrat dann in einem Offenen Brief Stellung. Darin steht: "Der akademische Diskurs muss auch unliebsame und Minderheitsmeinungen aushalten." Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit extremistischen Ideologien und Organisationen werde unterstützt.

Der Brief stellt aber auch klar: Wer die Menschenrechte als universell gültigen Maßstab ablehne, stehe außerhalb des akademischen Diskurses. Dozenten hätten im Rahmen des Hausrechts die Möglichkeit, Studenten etwa bei Drohungen aus dem Raum oder dem Gebäude zu schicken.

Identitäre beeinflussen Diskussionsklima

Böttcher ist aufgefallen, dass einige Teilnehmer ihres Seminars immer dann nicht mitdiskutierten, wenn die Studierende anwesend war, die sich den Identitären zurechnet – obwohl sie sich sonst rege beteiligten. Woran genau das liege, wisse sie nicht.

Die Neuen Rechten im Umfeld der Uni beschäftigten sie emotional sehr, sagt Böttcher. Was sie besonders belastet: "Man kann den Studierenden nicht direkt zeigen, wo man als Dozent steht." Sie wolle nicht, dass Studierende sich durch deren Anwesenheit bedroht fühlten. Vor den Seminaren – ob Identitäre dabei sind oder nicht – betont sie, dass Studierende mit Problemen stets auf sie oder andere Lehrkräfte zugehen könnten. "Zwischen den Zeilen wissen die Studierenden, was ich damit meine."

Allerdings würden die Identitären sich im Rahmen des rechtlich Möglichen bewegen: "Sie wissen, was geht und was nicht geht. Sie fallen nicht auf, sind höflich, diskutieren mit." Die Identitären tragen an der Uni keine spezifischen Kleidermarken oder Symbole. Allenfalls erinnerten sie an Berliner Hipster oder Burschenschaftler, beschreibt Böttcher. Wer den Identitären nahe steht, weiß sie aus dem Internet. Und: "Die Themen, die sie verhandeln wollen, die gehen in eine bestimmte Richtung", so Böttcher.

Themen besetzen und Präsenz zeigen

Am Mitteldeutschen Multimediazentrum (MMZ) in Halle ist der Studiengang Medien- und Kommunikationswissenschaft angesiedelt. Bildrechte: MDR/Florian Leue Das Studium selbst scheint für die Identitären nachgeordnet zu sein. Aus Sicht von Böttcher geht es ihnen darum, in den Vorlesungen und Seminaren bestimmte Themen zu besetzen, um damit vielleicht andere Studierende zu beeinflussen, Präsenz zu zeigen – und aus dem medienwissenschaftlichen Studium etwas für ihre Aktionen und ihre mediale Arbeit mitzunehmen.



Denn Identitäre wissen sich besonders in den sozialen Medien zu präsentieren. Wie geht das Medieninstitut der Uni Halle damit um, möglicherweise Neue Rechte zu Medienprofis auszubilden? "Das schmeckt uns natürlich überhaupt nicht", sagt Böttcher. Aber: "Wir müssen sie genauso unterrichten wie die anderen Studierenden auch." Was sie aus dem Unterricht letztlich mitnehmen, könne sie nicht beeinflussen, sagt Böttcher.

Semester beginnt mit Fachtag zur Neuen Rechten

In dieser Woche beginnt an der Uni Halle das neue Semester. Möglicherweise werden unter den neu immatrikulierten Studenten weitere Identitäre sein. In jedem Fall thematisiert die Uni Halle die Neuen Rechten in ihrer Nachbarschaft weiterhin: Am 11. Oktober veranstaltet die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt auf dem Steintor-Campus den Fachtag "Neue Rechte – die autoritäre Revolte?". Dabei soll es insbesondere um die Identitäre Bewegung gehen. Am Mittwoch hat die AfD mitgeteilt, mit 13 Abgeordneten an der Veranstaltung teilzunehmen.