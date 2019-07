Feinstaubbelastung Umwelthilfe fordert Böllerverbot für Halle an Silvester

In Halle will die Deutsche Umwelthilfe, genau wie in 30 anderen deutschen Großstädten, die Silvesterfeierlichkeiten in Zukunft einschränken. Wie der Verein mitteilte, hat er bei der Stadt einen Antrag gestellt, um das private Feuerwerk in der Innenstadt zu verbieten. Bestätigen wollte die Stadt den Eingang dieses Antrags bislang nicht.