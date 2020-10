Wegen Reise-Rückkehrern und dem Infektionsgeschehen an Schulen Ungewöhnlich viele neue Corona-Fälle in Halle und Dessau-Roßlau

Aber warum gibt es in Halle und Dessau-Roßlau für Sachsen-Anhalt so ungewöhnlich viele Corona-Infektionen? Täglich veröffentlicht die Stadt Halle Informationen zu den Neuinfizierten und erklärt, in welchen Zusammenhängen sie stehen. Dabei fällt auf, dass viele der Infizierten auf Reisen waren. Ein anderer großer Teil hat sich offenbar in der Schule oder bei Schulfreundinnen und Schulfreunden infiziert.

Fünfzehn Neuinfektionen in Halle im Zusammenhang mit Busreise

So gehen allein fünfzehn Neu-Infektionen der letzten Woche auf eine einzelne Busreisegruppe zurück, die im Schwarzwald war. Andere infizierte Reisende waren zum Beispiel in Polen, Usbekistan und der Türkei unterwegs.

Mehrere Infektionsketten in Halle reichen auch in unterschiedliche Schulen hinein. Das betrifft zum Beispiel die Kooperative Gesamtschule Wilhelm von Humboldt, in der die Jahrgangsstufe 10 und eine neunte Klasse unter Quarantäne stehen. Auch in der Sekundarschule August Herrmann Francke und dem Christian Wolff Gymnasium sind einzelne Klassen unter Quarantäne.

Mehrere Infizierte stehen auch im Zusammenhang mit der Albertinen-Wohnanlage und dem Eltern-Kind-Zentrum Tabaluga in Halle.

Zwei Schulen in Roßlau geschlossen

Auch die Stadt Dessau-Roßlau informiert regelmäßig über das Infektionsgeschehen und darüber, wie die neuen Fälle einzuordnen sind. Ähnlich wie in Halle stehen auch in Dessau-Roßlau viele Infizierte im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen an Schulen.

Zwei Roßlauer Schulen mussten am Montag geschlossen werden: die Grundschule Waldstraße und die Sekundarschule "An der Biethe". Weil auch Teile des Lehrpersonals in Quarantäne musste, hätten nicht alle Schüler unterrichtet werden können. Sollte das Lehrpersonal negative Testergebnisse haben, kann am Mittwoch wieder Unterricht stattfinden.

Halle und Dessau-Roßlau noch weit entfernt vom Grenzwert

Der Grenzwert, ab der ein Gebiet als Corona-Hotspot gilt, sind 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Wenn diese sogenannte 7-Tages-Inzidenz über 50 liegt, müssen Politikerinnen und Politiker sich überlegen, ob sie weitere Einschränkungen wie zum Beispiel eine Ausgangssperre geltend machen.

In Deutschland überschreiten vor allem Großstädte diesen Wert. So liegt die 7-Tages-Inzidenz in Bremen aktuell bei 79,5, in Köln bei 66,3 und in Berlin-Neukölln sogar bei 142,3. Die Kreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt, selbst Halle und Dessau-Roßlau, sind von 7-Tages-Inzidenzen wie in Bremen oder Berlin-Neukölln meilenweit entfernt.