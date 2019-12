Das Projekt "RENATUR" will Freiflächen in Städten schützen.

Bildrechte: MDR/Anke Preller

Urbanisierung Wie die Uni Halle Städte grüner machen will

Immer mehr Menschen ziehen in Städte. Damit geht einher, dass immer mehr Flächen in der Stadt bebaut werden. Dadurch gehen Freiflächen verloren. Die Uni Halle will jetzt mit einem Projekt dagegen vorgehen.