Das Land Sachsen-Anhalt investiert 108 Millionen Euro in die Uniklinik Halle. Mit dem Geld wird die Klinik modernisiert: In den kommenden zwei Jahren werden mehrere ältere Gebäude abgerissen. Danach wird ein Bettenhaus mit Intensivstation, Unfallchirurgie, Radiologie und Geburtshilfe neu gebaut. Der Neubau soll 2025 fertig sein.

Die Sanierungsarbeiten beginnen am Donnerstag mit einem symbolischen Spatenstich. Ministerpräsident Reiner Haseloff und Wirtschaftsminister Armin Willingmann kommen dafür nach Halle-Kröllwitz. Während der Bauarbeiten soll der Betrieb der Klinik weitergehen. Das Vorhaben ist der zweite von drei Bauabschnitten des Sanierungsprojekts der Uniklinik. Der erste Bauabschnitt hatte 2012 begonnen und ist mittlerweile abgeschlossen. Zwei Gebäude wurden neu gebaut.

Auch die Uniklinik Magdeburg will ihre Gebäude modernisieren. So soll für etwa zehn Millionen Euro die Küche in Haus 41 saniert werden. Das Klinikum kann darüber hinaus Container für die Hämatologie und Onkologie planen und bauen lassen. Außerdem wurden die Voraussetzungen geschaffen, um die Kinderklinik und die Zentralapotheke zu erneuern, teilte die Staatskanzlei mit. Darauf habe sich die Landesregierung bei den Beratungen zum Doppelhaushalt 2021/2021 verständigt.