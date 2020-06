Eine Bewährungsstrafe, ein Freispruch: So endete der Prozess am Amtsgericht Halle gegen zwei Männer, die der neurechten Gruppe "Identitäre Bewegung" zugerechnet werden. Die beiden mussten sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ihnen war vorgeworfen worden, im November 2017 zwei Polizisten angegriffen zu haben.

Dafür hat das Amtsgericht am Mittwoch einen der beiden Angeklagten nach zwei Verhandlungstagen zu acht Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Die Strafe liegt im unteren Bereich des Strafrahmens: Für gefährliche Körperverletzung sind laut Gericht Freiheitsstrafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren möglich. Der Mann muss außerdem 1.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Der andere Angeklagte wurde freigesprochen. Ihm konnte nicht nachgewiesen werden, dass er an der Körperverletzung beteiligt war.

Die beiden Angeklagten wollten laut eigenen Aussagen nach einem Angriff mit Flaschen auf das Haus der Identitären in der Adam-Kuckoff-Straße in Halle die Flaschenwerfer verfolgen. Ausgerüstet mit Schutzhelm und Schild, Schlagstock und Baseballschläger hätten sie aber zwei Polizisten in Zivil mit den Flaschenwerfern verwechselt. Die Beamten haben vor Gericht ausgesagt, sie hätten sich durch Rufe eindeutig als Polizisten zu erkennen gegeben.