Wegen Schuss auf SEK-Beamten Mutmaßlicher Reichsbürger Ursache zu sieben Jahren Haft verurteilt

Adrian Ursache stand am Landgericht Halle vor Gericht. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Nach mehr als 50 Verhandlungstagen ist am Landgericht Halle das Urteil gegen den mutmaßlichen Reichsbürger Adrian Ursache gefallen. Ursache wurde wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt. Das berichtet ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT aus dem Gerichtssaal. Bereits kurz nach dem Urteil kündigte die Verteidigung Revision an. Ursache bleibt jedoch in Haft.