Nach antisemitischem Anschlag US-Außenminister Pompeo besucht Halle

US-Außenminister Mike Pompeo will am Donnerstagabend nach Informationen der Landesregierung gemeinsam mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas Halle besuchen. Dabei wollen beide laut Auswärtigem Amt gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus setzen.

Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff und Oberbürgermeister Bernd Wiegand werden Pompeo und Maas begleiten. In Halle hatte am 9. Oktober ein Rechtsextremist versucht, in eine Synagoge einzudringen – offensichtlich um dort ein Massaker anzurichten. Als dies nicht gelang, tötete er zwei unbeteiligte Passanten.