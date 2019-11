US-Außenminister Mike Pompeo wird am Donnerstagabend mit Bundesaußenminister Heiko Maas in Halle die Orte besuchen, die vor vier Wochen Ziele eines Terroranschlags waren – die Synagoge und den Dönerimbiss . Deshalb gibt es bis zum späten Abend im Paulusviertel und an der Ludwig-Wucherer-Straße hohe Sicherheitsvorkehrungen, Straßensperrungen und umfangreiche Parkverbote. Gegen 22 Uhr sollen die letzten Sperrungen aufgehoben werden.

Vor seiner Visite in Halle ist Pompeo bereits in Thüringen und Sachsen unterwegs. Gemeinsam mit Maaß besuchte er am Nachmittag das Deutsch-Deutsche Museum an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern in Mödlareuth. Anschließend ist er in Leipzig zu Gast. Dort ist ein Treffen mit DDR-Bürgerechtlern geplant.