Der verein deutsche sprache (vds) ist für ein meeting in Halle City von donnerstag bis übers ganze we. Thema ist: "sprache und bildung im wandel der zeiten". Dudes aus 14 ländern sind am start krasserweise sogar aus ghana und aserbaidschan. :-O

Der verein so: "save deutsch!" Vds-typ Jörg Bönisch sagt ihr könnt nicht mehr alle richtig sprechen vong deutsch her. Nicht mal mehr mit dem chef. Weil wegen englisch und so.

By the way findets Bönisch nur so semi cool dass es weniger diktate und weniger deutsch in der schule gibt. Smartphones sind auch absolut die bad guys. Oder wenn ihr bei wa oder fb was abkürzt oder halt emojis nehmt. :-/ In der schule geht das vllt noch klar aber im job ists dann kacke. REALLY. Und dann müsst ihr dafür vllt nochmal zur schule -> work work work