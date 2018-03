Kohlenmonoxid Sechs Menschen in Shisha-Bar vergiftet

In einer halleschen Shisha-Bar sind sechs Personen durch Kohlenmonoxid (CO) vergiftet worden. Nach Angaben des Rettungsdienstes hat ein Gast am Joliot-Curie-Platz in der Nacht zum Samstag über Unwohlsein geklagt. Als der Rettungsdienst eintraf, sei der Mann bewusstlos gewesen. In der Bar sprangen an den Rucksäcken der Rettungskräfte die Kohlenmonoxid-Warnsensoren an. Daraufhin forderten sie die Feuerwehr an, um die Gaskonzentration zu messen.