Verdacht auf Rauchgasvergiftung Verletzte bei Feuer in Hochhaus in Halle

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Halle-Neustadt sind 18 Menschen verletzt worden, darunter fünf Kinder. Nach Polizeiangaben kamen sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser. Verbrennungen hat keiner erlitten. Das Feuer war laut Polizei in der Nacht von Freitag zu Samstag im Kellerbereich des Hauses an der Magistrale ausgebrochen. Es hatte sich schnell über das Treppenhaus bis in Dachgeschosse über die elf Etagen ausgebreitet. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern noch an.