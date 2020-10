Meiste Corona-Infizierte in Sachsen-Anhalt Verstärkte Corona-Kontrollen in Halle

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Halle für Sachsen-Anhalt ungewöhnlich hoch. Am Montag lag die sogenannte 7-Tages-Inzidenz bei 27,44. Das bedeutet, dass es innerhalb der letzten sieben Tage in Halle 27,44 neue Corona-Infizierte je 100.000 Einwohner gegeben hat. Vor einer Woche, am 7. Oktober, lag die 7-Tages-Inzidenz noch bei 14,14.