Tödlicher Sturz vom Balkon Verunglückter Einbrecher in Halle war Polizeischüler

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Halle am Sonntag von einem Balkon in den Tod gestürzt. Der 24-Jährige war Student an der Polizei-Fachhochschule Aschersleben. Er war in einem Mehrfamilienhaus beim Stehlen erwischt worden.