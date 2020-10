Warnstreiks im Öffentlichen Dienst Hunderte Menschen bei Demonstration in Halle erwartet

In Sachsen-Anhalt hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst am Mittwoch verteidigt. GEW-Landeschefin Eva Gerth sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Warnstreiks kämen zu diesem Zeitpunkt, weil es jetzt auf das schlechte Angebot der Arbeitgeber zu reagieren gelte. Unmittelbar vor den nächsten Tarifgesprächen sind viele Beschäftigte heute zum Ausstand aufgerufen – unter anderem in Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau und Weißenfels. In Halberstadt wird beim Stadt- und Landschaftspflegebetrieb gestreikt. Auch Zivilbeschäftigte der Bundeswehrstandorte in Klietz und Burg legen die Arbeit nieder.

Zur Kundgebung in Halle erwarte die Gewerkschaft Verdi am Mittag rund 300 Teilnehmende, sagte Gewerkschaftssekretärin Karin Flügel. Noch am Morgen hätten sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen entschieden, dem Aufruf zum Warnstreik zu folgen. In Magdeburg bleiben sieben kommunale Kitas und zwei Horte geschlossen, in Halle drei Kitas. Deutschlandweit wollen am Mittwoch Zehntausende Beschäftigte die Arbeit niederlegen.