Gedenken an Halle-Anschlag Warum "Nie wieder" beim HFC mehr als nur ein Trikotspruch ist

"Nie wieder" stand am Montag auf den Trikots beider Mannschaften. Bildrechte: imago images / VIADATA

Schlicht waren sie, die Trikots, mit denen der Hallesche FC und der FSV Zwickau am Montag in der 3. Liga aufliefen. Und vielleicht gerade deshalb sehr eindrücklich. "Nie wieder – gemeinsam gegen das Vergessen" stand auf der Brust der ganz in Schwarz spielenden Hallenser. Die gleichen Worte fanden sich auf den weißen Trikots der Zwickauer.

Ein Jahr nach dem rechtsextremen Anschlag von Halle setzten beide Mannschaften ein Zeichen. Einerseits, dass die Erinnerungen noch frisch sind. Und andererseits, dass sie dafür einstehen wollen, dass so etwas wie am 9. Oktober 2019 in Halle nicht noch einmal passiert.

Mehrere Gedenkaktionen am Stadion

Nun kann man gewiss darüber streiten, welchen Wert solche plakativen Trikots haben und wie viel am Tag nach dem Spiel tatsächlich davon übrig bleibt. Doch beim HFC und in seinem Umfeld gewinnt man durchaus den Eindruck, dass sie es ernst meinen mit diesen Worten. Denn das Spiel war nur ein Teil der Aktionen rund um den Gedenktag. In der HFC-Stehplatzkurve, in der erstmals in der Coronazeit wieder 300 Fans zugelassen waren, erinnerte während der Partie ein schwarzes Banner an Kevin S., den HFC-Fan, der bei dem Anschlag vor einem Jahr getötet wurde.

Bereits am Freitag wurde in der Fankurve eine Gedenktafel für ihn enthüllt. An der Stelle, wo Kevin S. immer seine Mannschaft anfeuerte. Neben HFC-Präsident Jens Rauschenbach und Vertretern verschiedener Fanclubs war auch Kevins Vater vor Ort. Später wurde die offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt auch im Stadion übertragen.