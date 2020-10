Bernd Wiegand: "Stadtgesellschaft ist achtsamer geworden"

Die Folgen des Anschlags werden in Halle noch lange spürbar sein, ist sich Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand sicher: "Das ist eine große Wunde, die uns in der Stadtgeschichte wahrscheinlich für immer begleiten wird." Er glaubt, dass die Stadtgesellschaft auch außerhalb der Religionsgruppen achtsamer geworden sei und bei rechten Tendenzen eher reagiert als bisher. Als Beispiel nennt er das Hausprojekt der Identitären Bewegung, unweit der Universität. "Die Bewegung wurde durch eine Vielzahl von Veranstaltungen aus der Stadt herausgedrängt. Das war ein großer Erfolg für die Stadtgesellschaft", betont Wiegand. Zugleich lobt er das Engagement der Initiative "Halle gegen Rechts", die sich in Halle mit einer Vielzahl von Veranstaltungen gegen rechtsextreme Tendenzen positioniert.

Das allein reicht jedoch noch nicht, betont der Sprecher der Initiative, Valentin Hacken: ""Es macht einen elementaren Unterschied, ob Rechte erleben, das sie Gegenwehr bekommen oder ob man sie machen lässt. Denn immer wenn man sie machen lässt, gehen sie davon aus, dass hinter ihnen noch mehr stehen. Deswegen ist jeder noch so kleine Widerspruch im Alltag wichtig. Und deshalb ist es auch so wichtig, sich damit zu beschäftigen, was in der eigenen Stadt passiert." Man müsse potenziellen Tätern klar machen, dass diese keinerlei Rückhalt in der Gesellschaft haben. Bernd Wiegand will beim Kampf gegen Rechtsextremismus in Halle vorangehen. Bildrechte: imago/VIADATA

Initiative "Halle gegen Rechts": "Brauchen ständigen Widerspruch"

Fragt man Hacken nach den Veränderungen seit dem Anschlag, stimmt er den Beobachtungen Wiegands durchaus zu: "Menschen sagen, das war der Moment, in dem uns klar geworden ist, dass die extreme Rechte wirklich gefährlich ist. Und das wir deswegen was tun müssen – auch in dieser Stadt. Nicht in der Auseinandersetzung mit konkreten Attentätern. Aber viele Menschen haben erkannt, dass sie zumindest ihre kleinen Spielräume nutzen müssen – und sei es im Bekanntenkreis."

Wichtig sei es, den Widerspruch gegen Rechtsextreme nicht einmalig, sondern wieder und wieder zu formulieren, fordert Hacken. Nur so könne sich tatsächlich etwas verändern. Oberbürgermeister Wiegand will dabei künftig voran gehen. "Wenn rechte Einschläge da sind, muss die Stadtgesellschaft aufstehen und dagegen vorgehen. Und man muss deutlich machen, das man so etwas nicht haben will. Jeder einzelne muss handeln. Das versuche ich als OB vorzuleben" sagt er.