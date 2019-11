In Halle weihnachtet es schon ein bisschen: Auf dem Marktplatz laufen am Mittwoch bereits die Aufbauarbeiten zum Weihnachtsmarkt. Auch der diesjährige Weihnachtsbaum, eine 14 Meter hohe Fichte aus dem Stadtteil Frohe Zukunft, ist am Mittwoch aufgestellt worden. Rüdiger Franz vom Grünflächenamt sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Fichte trotz der langen Trockenheit in den vergangenen zwei Jahren in einem sehr guten Gesundheitszustand sei. Der Baum ist eine Spende.