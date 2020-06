Liebichs Wortwahl sei meist ehrverletzend, meint Valentin Hacken vom Bündnis Halle Gegen Rechts, der Liebichs Aktivitäten seit Jahren dokumentiert. Der Rechtsextremist inszeniere sich gegenüber seinen Anhängern "als mutiger Tabubrecher, indem er ein Vokabular benutzt, das wir normalerweise nicht nutzen würden, weil es einfach verächtlich machend ist und auch in manchen Fällen einfach sehr ekelerregend. Dafür wird er dann gefeiert, während es ihm offensichtlich einfach an Anstand fehlt."

Zwei Jahrzehnte Rechtextremismus

Sven Liebichs Bezüge in den Rechtsextremismus reichen gut zwei Jahrzehnte zurück. Der Verfassungsschutz hat Liebich bereits seit dem Ende der 90er Jahre auf dem Radar. Liebich nahm an zahlreichen Neonazi-Aufmärschen teil, Fotos zeigen ihn bei mehreren rechtsextremen Demos als einen der Wortführer mit Megaphon. Liebich gehörte in Halle auch zum Umfeld des Rechtsextremisten Thomas Richter, der im Zuge der Ermittlungen zum rechtsterroristischen Netzwerk "Nationalsozialistischer Untergrund"(NSU) als V-Mann mit dem Decknamen Corelli enttarnt worden war. Aus einem Aktenvermerk des Bundesamtes für Verfassungsschutz aus dem Jahr 2000 geht hervor, dass Liebich außerdem zu den regionalen Führungsfiguren des inzwischen verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood & Honour" zählte.

Seine Führungsrolle bei der rechtsextremistischen Organisation "Blood & Honour" spielte Liebich im Interview mit MDR exakt im Sommer 2016 herunter:

Man trug eine damals schicke, schwarze Jacke und wurde von anderen Nicht-Mitgliedern halt so ein bisschen nach oben angeguckt. Vielleicht war das für viele, auch für mich der einzige Grund da überhaupt dabei zu sein. Sven Liebich Interview mit MDR exakt

Heute behauptet Liebich, er sei aus der rechtsextremen Szene ausgestiegen, sei sogar Mitglied der Partei Die LINKE. Doch das hat die Partei bereits vor vier Jahren widerlegt. Der in Sachsen gemeldete Liebich hatte zwar online die Mitgliedschaft beantragt, aber nie Mitgliedsbeiträge gezahlt. Damit sei die Mitgliedschaft nie zu Stande gekommen, so die Partei. Dass Liebich dennoch bis heute behauptet, Mitglied der LINKEN zu sein, passt zu seiner Strategie, die Jochen Hollmann vom Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt so beschreibt: "Es geht ihm darum Aufmerksamkeit zu erregen, Verwirrung zu stiften und im Mittelpunkt zu stehen."

Nach wie vor rechtsextremistisch

Und so kommt auch Jochen Hollmann vom Landesamt für Verfassungsschutz zu dem Schluss, dass Liebich damals wie heute zur rechtextremistischen Szene gehört: "Er ist früher im Grunde genommen schon so aufgetreten wie heute, nur dass ihm heute auch noch die neuen Medien zur Verfügung stehen. Wir stellen fest: In dem, was er sagt, in dem, was er tut, und angesichts der Leute, mit denen er sich umgibt, dass er einen eindeutigen rechtsextremistischen Hintergrund hat."

Auch für Beobachter der rechtsextremen Szene in Halle wie Valentin Hacken vom Bündnis Halle Gegen Rechts bestehen keine Zweifel, wo Liebich politisch steht. Er hält ihn für einen gefährlichen Hetzer, der mit seinen Auftritten und seinen Äußerungen, dem Verbreiten von Falschbehauptungen zur "zur Radikalisierung auch von Personen beiträgt, die vielleicht bisher noch gar nicht so stark in der extremen Rechten unterwegs waren und durch ihn da stärker reingezogen werden."