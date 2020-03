Kurz vor Beginn der Unterrichtsstunde schaut Christiane Müller noch mal Richtung Handykamera: "Kannst du mich gut hören, Nicklas", fragt sie. Die Bestätigung des Schülers, der über eine App zugschaltet ist, kommt prompt. Müller unterrichtet Englisch am Christian-Wolff-Gymnasium in Halle – eine der Schulen im Land, wo ein Teil der Schülerinnen und Schüler derzeit in häuslicher Quarantäne steckt. Sie waren zuvor bei Skikursen in Südtirol und nun besteht die Gefahr, dass sie sich mit dem Corona-Virus infiziert haben könnten. Deshalb ist bei der Unterrichtsgestaltung derzeit Improvisation gefragt.