Christian-Wolff-Gymnasium Halle: "Die Elfer trifft Corona am härtesten"

Die Noten sind verteilt, die Abiturprüfungen überstanden: Für die knapp 800 Schülerinnen und Schüler sowie zirka 70 Lehrkräfte am Christian-Wolff-Gymnasium in Halle-Neustadt beginnen in wenigen Tagen die Sommerferien. Das Corona-Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. MDR SACHSEN-ANHALT hat die Schule in den vergangenen Monaten eng begleitet, seit sie zu Beginn der Pandemie ins Blickfeld geriet. Nach der Südtirolreise zweier Schülergruppen war das Gymnasium im März als erstes von Quarantänemaßnahmen betroffen. Teilweise wurden dadurch Familien für einige Tage getrennt, um zumindest einigen Familienmitgliedern weiter einen normalen Alltag zu ermöglichen. Die Schule reagierte mit Optimismus und Fantasie. Unter anderem wurden kurzerhand Unterrichtsstunden per Handy gestreamt.

Kurz darauf kam der Lockdown. Es dauerte Wochen, bis die Schülerinnen und Schüler Schritt für Schritt ins Schulhaus zurückkehrten. Scheinbar nebenbei stemmten die Beteiligten die Abiturprüfungen. Schließlich wurde ein System aus A- und B-Wochen etabliert, in dem sich Präsenzphasen und Distanzunterricht abwechselten. Dank relativ großzügiger Notenauslegung haben fast alle Jugendlichen das Jahresziel erreicht. Fantasie und Optimismus, sie blieben in den Corona-Wochen wichtige Wegbegleiter.

Schulleiter Slowig zieht gemischtes Fazit

Schulleiter Andreas Slowig ist deshalb mit dem Ausgang des Schuljahrs einigermaßen zufrieden: "Die Mehrheit der Schüler hat sich gut auf die Situation eingestellt. Das Fazit fällt aber unterschiedlich aus. Manche sind in dem, was sie gemacht haben, richtig fit. Bei einigen können wir das Wissen mühsam wieder aufbauen. Und es gibt Schüler, an denen das alles total vorbeigegangen ist."

Für diejenigen, die Schwierigkeiten beim Lernen haben, wo zu Hause die Unterstützung fehlt oder die sich nicht so gut motivieren können, war die Zeit problematisch, glaubt der Schulleiter. Er befürchtet, dass diese Jugendlichen abgehängt werden könnten. "Die Folgen sind sofort spürbar. Aber die werden uns im nächsten Halbjahr noch viel mehr ereilen." Schulleiter Andreas Slowig Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Doppelbelastung kostet Kraft

Aus Lehrersicht habe vor allem die Doppelbelastung aus Präsenzunterricht und Distanzunterricht Kraft gekostet, erklärt Slowig. Und auch, dass man sich mitunter im Tagesrhythmus auf neue Gegebenheiten einstellen musste. Er spricht von der anstrengendsten Zeit seiner Lehrerlaufbahn.