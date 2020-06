Verschlafen blicken acht Schülerinnen und Schüler Richtung Tafel. Es ist 7:30 Uhr am Christian-Wolff-Gymnasium in Halle. "Ihr seht aber müde aus", begrüßt Lisa Sonar ihre Schützlinge aus der elften Klasse. Die 27-jährige Lehrerin ist gerade dabei, die Doppelstunde Sozialkunde zu beginnen. Es geht um den Föderalismus in Deutschland, die politische Bedeutung der Bundesländer also, die während der Corona-Pandemie wieder verstärkt in den Blickpunkt gerückt ist.

Schon bald entspinnt sich, der frühen Uhrzeit zum Trotz, eine muntere Diskussion. Denn bei diesem Thema können alle mitreden. Die Eindrücke zum Vorgehen der verschiedenen Bundesländer während der Coronazeit sind noch frisch. Die Meinungen darüber gehen auseinander. Und die Jugendlichen sind selbst Teil des Experimentierfelds, welches durch die Pandemie entstanden ist. Denn noch ist nicht absehbar, welche Folgen sie langfristig für die Schülerinnen und Schüler hat.

Unterricht in Kleingruppen

Das noch längst nicht alles wie vorher ist, zeigt schon die geringe Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer. Klassen und Kurse wurden in jeweils zwei Gruppen geteilt. In einer A-Woche kommt die jeweils erste Gruppe zur Schule, in der B-Woche die zweite. Vor den Pfingstferien waren die meisten Schülerinnen und Schüler nur sporadisch im Gymnasium in Halle-Neustadt anwesend.

Mittlerweile ist wieder eine gewisse Regelmäßigkeit eingekehrt. Auf den Bänken kleben noch gelbe Punkte. "Damit wollten wir eigentlich sicherstellen, dass die anderthalb Meter Abstand eingehalten werden", erläutert Schulleiter Andreas Slowig. Kurz nachdem die Punkte geklebt waren, wurde die Abstandsregel für Schulen gekippt.

Überschaubare Hygienemaßnahmen, "krasse" digitale Anforderungen

Ansonsten sind die Hygienemaßnahmen an der Schule überschaubar. Die Räume werden regelmäßig in den Pausen gelüftet. Im Sekretariat gibt es ein großes Behältnis mit Desinfektionsmittel, Einzelspender in den Klassenräumen sucht man weitgehend vergebens. Wenn überhaupt, läuft vieles über privates Engagement – bei zusätzlichen Hygienemaßnahmen genau wie bei der technischen Ausstattung.

Die Schüler und Schülerinnen nervt das. Wenn sie ein in Heimarbeit erstelltes Projekt im Klassenzimmer präsentieren wollen, müssen sie mitunter ihre eigene Technik mitbringen. Weil die Laptops der Schule veraltet sind. Doch W-Lan, um in einer Cloud gespeicherte Schularbeiten abzurufen, gibt es im Schulhaus ebenfalls nicht. Lehrer wie Schüler hoffen, dass die Landesregierung ihren Versprechen zur Digitalisierung bald Taten folgen lässt. Die Schülerinnen und Schüler nerven Lernbedingungen im Homeoffice. Das Lachen lassen sie sich davon nicht verderben. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Und seit Beginn der Pandemie hapert es auch bei vielen zuhause an der technischen Ausstattung. "Wir verschicken Arbeitsblätter, die ausgedruckt werden müssen. Viele haben aber gar keinen Drucker", gesteht Lehrerin Sonar selbstkritisch. Viele hätten noch nicht mal ordentliche Computer oder ein eigenes Zimmer, um neben Geschwistern oder Eltern im Homeoffice in Ruhe lernen zu können. Ein Großteil der Aufgaben wird am Handy erledigt, glaubt Sonar. "So entsteht eine enorme Bildungsungerechtigkeit", sagt sie. Schülerin Anne pflichtet ihr bei. "Es ist krass, welche digitalen Anforderungen vorausgesetzt werden, um Schulaufgaben zu erfüllen."

Lehrerin: "Kleinere Gruppen sind ein Segen"

Vor diesem Hintergrund ist es für alle eine große Erleichterung, dass Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig im Schulhaus anwesend sind. Sonar sieht sogar einige Vorteile im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit: "Die kleinen Gruppen sind ein Segen. So kann man viel mehr auf jeden einzelnen eingehen. Und wenn statt 28 Schülerinnen und Schülern nur 14 im Klassenzimmer sitzen, kommen auch die viel öfter zu Wort, die normalerweise sehr still sind oder sich nicht trauen, sich gegen die Lautsprecher zu behaupten." Der Alltag im Schulhaus, er funktioniert wieder. Das wird beim Besuch von MDR SACHSEN-ANHALT deutlich.