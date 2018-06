Wünschewagen hilft Schwerkranken Noch einmal mit dem Rollstuhl in die Ostsee

Ein letztes Mal am Meer sein. Ein letztes Mal die Füße ins Wasser stecken. So beschreibt der 52-Jährige Ulrich Keitel den Herzenswunsch seiner Frau Ines. "Sie wollte noch einmal an die Ostsee. Zu ihrem Geburtstag eigentlich, aber das konnte ich ihr so einfach nicht mehr erfüllen. Das wäre so nicht gegangen, mit normalen Mitteln."