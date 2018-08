Es ist der erste Fall in Deutschland: Bei einem toten Vogel aus dem Bergzoo Halle ist das West-Nil-Virus nachgewiesen worden. Darüber haben am Mittwochnachmittag der Zoo und das Friedrich-Loeffler-Institut informiert. Demnach wurde der Erreger des West-Nil-Fiebers bei einem Bartkauz entdeckt, der Mitte August tot in seiner Voliere gefunden worden war. Der Vogelkadaver war laut Angaben am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) untersucht worden.